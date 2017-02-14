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Міністерство охорони здоров’я хоче дозволити ВІЛ-інфікованим усиновлювати дітей

Проектом наказу МОЗ пропонується скоротити перелік хвороб у два рази — з 18 до восьми захворювань.
Міністерство охорони здоров'я пропонує виключити ВІЛ-інфекцію з переліку хвороб, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем.
Міністерство охорони здоров’я хоче дозволити ВІЛ-інфікованим усиновлювати дітей Фото: doba.te.ua

У міністерстві наголосили, що на даний час особи, які живуть з ВІЛ, не мають змоги реалізувати своє право на усиновлення дітей, що є дискримінацією і не відповідає міжнародним договорам, а також законодавства України, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, згідно зі ст. 14 закону "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ", ВІЛ-інфіковані та особи з груп підвищеного ризику користуються всіма правами і свободами, передбаченими Конституцією і законами України, іншими нормативно-правовими актами країни.

Проектом наказу МОЗ також пропонується виключити з переліку хвороб онкологічні захворювання четвертої стадії, а також хвороба Альцгеймера.

Також виключені деякі захворювання, при яких діючий наказ дозволяє особам бути усиновлювачами в разі стійкості ремісії, зокрема, розлади поведінки та емоцій, які спостерігалися в дитячому і підлітковому віці, розлади, пов'язані з психічним розвитком, поведінковий синдром, пов'язаний з фізіологічними розладами та фізичними факторами.

В цілому список скорочений більш ніж у два рази — з 18 до восьми захворювань.

Нагадаємо, Верховна Рада не підтримала законопроект про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення.

 
 
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14 02 2017 17:38
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