Міністерство охорони здоров’я хоче дозволити ВІЛ-інфікованим усиновлювати дітей
У міністерстві наголосили, що на даний час особи, які живуть з ВІЛ, не мають змоги реалізувати своє право на усиновлення дітей, що є дискримінацією і не відповідає міжнародним договорам, а також законодавства України, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, згідно зі ст. 14 закону "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ", ВІЛ-інфіковані та особи з груп підвищеного ризику користуються всіма правами і свободами, передбаченими Конституцією і законами України, іншими нормативно-правовими актами країни.
Проектом наказу МОЗ також пропонується виключити з переліку хвороб онкологічні захворювання четвертої стадії, а також хвороба Альцгеймера.
Також виключені деякі захворювання, при яких діючий наказ дозволяє особам бути усиновлювачами в разі стійкості ремісії, зокрема, розлади поведінки та емоцій, які спостерігалися в дитячому і підлітковому віці, розлади, пов'язані з психічним розвитком, поведінковий синдром, пов'язаний з фізіологічними розладами та фізичними факторами.
В цілому список скорочений більш ніж у два рази — з 18 до восьми захворювань.
Нагадаємо, Верховна Рада не підтримала законопроект про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення.
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