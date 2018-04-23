Міністр фінансів Данилюк: У мене немає квартири в Лондоні
"Щодо замовного сюжету про мене в ефірі телеканалу, який належить Коломойському і Суркісам, хочу повідомити наступне. 1. Власної квартири в Лондоні немає. 2. В оренді квартири в Лондоні теж немає. 3. А ось конфлікт з Коломойським є. Усім доброго дня! Навіть Коломойському. Йому зараз складно", - зазначив Данилюк на своїй сторінці у Facebook, відреагувавши, таким чином, на сюжет програми "ТСН: Тиждень".
У сюжеті "ТСН" йшлося, що Данилюк купив у Лондоні квартиру за 766 тисяч фунтів стерлінгів (28,8 мільйона гривень) і не вказав її в декларації. У цій квартирі, як стверджують журналісти, мешкає дружина Данилюка Ольга.
Олександр Данилюк - один із ключових чиновників у справі приватизації "ПриватБанку" і в розслідуванні махінацій у цій фінустанові за попередніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
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