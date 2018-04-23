Міністр фінансів Данилюк: У мене немає квартири в Лондоні

"Своєї квартири в Лондоні немає. В оренді квартири в Лондоні теж немає. А от конфлікт із Коломойським є"

Міністр фінансів Олександр Данилюк спростовує, що володіє квартирою в Лондоні.

"Щодо замовного сюжету про мене в ефірі телеканалу, який належить Коломойському і Суркісам, хочу повідомити наступне. 1. Власної квартири в Лондоні немає. 2. В оренді квартири в Лондоні теж немає. 3. А ось конфлікт з Коломойським є. Усім доброго дня! Навіть Коломойському. Йому зараз складно", - зазначив Данилюк на своїй сторінці у Facebook, відреагувавши, таким чином, на сюжет програми "ТСН: Тиждень".

У сюжеті "ТСН" йшлося, що Данилюк купив у Лондоні квартиру за 766 тисяч фунтів стерлінгів (28,8 мільйона гривень) і не вказав її в декларації. У цій квартирі, як стверджують журналісти, мешкає дружина Данилюка Ольга.

Олександр Данилюк - один із ключових чиновників у справі приватизації "ПриватБанку" і в розслідуванні махінацій у цій фінустанові за попередніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.