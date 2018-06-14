Міністра фінансів Грузії Бахтадзе висунули кандидатом на пост прем'єра
"За Конституцією Грузії, парламентська більшість ухвалила рішення висунути Мамуку Бахтадзе кандидатом на пост прем'єр-міністра Грузії... Упевнений, що під керівництвом Мамуки Бахтадзе уряд Грузії успішно забезпечить рух країни вперед", – цитує лідера більшості Арчіла Талаквадзе видання "Грузия Online".
Талаквадзе підкреслив, що кандидатуру Бахтадзе одноголосно підтримала команда.
Згідно з конституцією країни правляча партія представляє кандидатуру нового прем'єр-міністра президенту, а той направляє її на затвердження до парламенту. Далі прем'єр формує свій уряд, а парламент повинен оголосити новому кабміну вотум довіри. За словами Талаквадзе, цю процедуру проведуть найближчим часом.
36-річний Мамука Бахтадзе до цього обіймав посаду міністра фінансів Грузії (з листопада 2017 року). Раніше чотири роки був генеральним директором АТ Грузинська залізниця. У 2010-2012 роках – гендиректором Міжнародної енергетичної корпорації Грузії.
Видання наводить його пріоритети на новій посаді. Серед них – повноцінна інтеграція Грузії в євроатлантичному просторі, економічні та адміністративна реформи. Видання зазначає, що Бахтадзе поки не висловився про свої плани на посаді прем'єра щодо окупованих Абхазії та Південної Осетії.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі подав у відставку.
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