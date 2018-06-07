Міноборони: Основою версією загибелі військових на Рівненщині є порушення заходів безпеки
"У зв’язку із надзвичайною подією, яка сталася на Рівненському загальновійськовому полігоні, внаслідок якої загинули та дістали поранення військовослужбовці Збройних сил України, міністром оборони України призначено проведення службового розслідування", - повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
На місце події відряджено оперативну групу на чолі із заступником міністра оборони України та відповідальними за проведення розслідування особами.
"Наразі розглядається декілька версій, які призвели до надзвичайної події. Основною версією є порушення заходів безпеки під час проведення навчань", - наголосили у Міноборони.
Нагадаємо, що голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль повідомив, що загинуло 4 бійців 128-ї бригади.
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