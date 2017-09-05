ПОЛІТИКА НОВИНИМіністерство оборони Росії спростувало затримання та страту терористами "Ісламської держави" російського військовослужбовця в Сирії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міноборони Росії заявляє, що терористи ІДІЛ стратили не російського військового
У РФ заявили, що засуджують дії окремих ЗМІ
Фото: соціальні мережі
"Всі військовослужбовці Збройних сил російського угруповання військ в Сирії живі, здорові і виконують завдання по боротьбі з міжнародним тероризмом в складі своїх підрозділів", – заявили в російському міноборони, повідомляє "Интерфакс".
Окрім того, в Міноборони РФ заявили, що засуджують дії окремих ЗМІ, які регулярно тиражують інформаційні вкидання міжнародних терористичних угруповань.
Нагадаємо, що бойовики "Ісламської держави" випустили ролик, на якому показують обезголовлення російського офіцера розвідки, захопленого в Сирії.
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09 05 2017 17:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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