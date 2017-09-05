Міноборони Росії заявляє, що терористи ІДІЛ стратили не російського військового

У РФ заявили, що засуджують дії окремих ЗМІ

Міністерство оборони Росії спростувало затримання та страту терористами "Ісламської держави" російського військовослужбовця в Сирії.

"Всі військовослужбовці Збройних сил російського угруповання військ в Сирії живі, здорові і виконують завдання по боротьбі з міжнародним тероризмом в складі своїх підрозділів", – заявили в російському міноборони, повідомляє "Интерфакс".

Окрім того, в Міноборони РФ заявили, що засуджують дії окремих ЗМІ, які регулярно тиражують інформаційні вкидання міжнародних терористичних угруповань.

Нагадаємо, що бойовики "Ісламської держави" випустили ролик, на якому показують обезголовлення російського офіцера розвідки, захопленого в Сирії.