Міносвіти назвало незаконним поширену практику щодо студентів-мешканців гуртожитків
Про це сказано в роз'ясненні Міністерства науки і освіти України за підписом заступника голови відомства Юрія Рашкевича.
"Вважаємо неприпустимим встановлення вимог щодо обов'язкового запису причин запізнення в спеціальні журнали або подання пояснювальних записок за такими фактами і подальшим їх розглядом адміністрацією вишу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше керівництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова визнало порушення законодавства і заявило, що прийняло "всіх заходів" щодо тих викладачів, які змусили студентів йти на молебень до Володимирського собору замість пар.
До слова, абітурієнти у 2018 році зможуть подавати на бюджет сім заяв на чотири спеціальності.
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