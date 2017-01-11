Міносвіти назвало незаконним поширену практику щодо студентів-мешканців гуртожитків

Обмеження і примусові роботи для студентів-мешканців гуртожитків є незаконними

Відповідно до Закону Про вищу освіту, є неприпустимим безпідставне виселення, залучення до примусових робіт, чергувань та інше. Також адміністрація гуртожитку не має права без вагомих підстав проникати в житло (студентські кімнати).

Про це сказано в роз'ясненні Міністерства науки і освіти України за підписом заступника голови відомства Юрія Рашкевича.

"Вважаємо неприпустимим встановлення вимог щодо обов'язкового запису причин запізнення в спеціальні журнали або подання пояснювальних записок за такими фактами і подальшим їх розглядом адміністрацією вишу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше керівництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова визнало порушення законодавства і заявило, що прийняло "всіх заходів" щодо тих викладачів, які змусили студентів йти на молебень до Володимирського собору замість пар.

До слова, абітурієнти у 2018 році зможуть подавати на бюджет сім заяв на чотири спеціальності.