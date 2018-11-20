Міносвіти не буде усувати чиновника, якого підозрюють у привласненні 2 млн гривень
"Людина, яка працює в Міносвіти, потрапила в наше міністерство за конкурсом. І ті звинувачення, які сьогодні висуває прокуратура, стосуються того періоду, коли він ще не працював у МОН. Тому зараз все це може вирішити тільки суд, винна людина чи ні. Ми не можемо передчасно оголошувати людину винною. Тривають відповідні розслідування", - заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, інформує УНН.
Міністр додала, що поки не буде рішення суду, у міністерства немає причин усувати підозрюваного, оскільки його ймовірні зловживання не пов'язані з нинішніми обов'язками.
Гриневич додала, що підозрюваний прийшов на роботу в 2018 році, пройшов всі тести і співбесіду.
Нагадаємо, вчора прокуратура Києва оголосила про підозру колишньому лідеру студентського самоврядування, а тепер - чиновнику Міносвіти, який протягом 2013-2016 років привласнив майже 2 млн гривень.
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