Мінські домовленості не дозволяють відкривати вогонь у відповідь, – Хуг
Про це він сказав у інтерв'ю виданню "Деловая столица".
"Напевно, неодноразово в новинах ви чули заяви сторін: "Ми не починаємо вогонь, а відкриваємо у відповідь". Але у відповідь вогонь – теж вогонь. У Мінських угодах немає жодного положення, яке б дозволяло вести вогонь у відповідь. Будь-який вогонь у відповідь є порушенням режиму припинення вогню. І винятків тут немає", – заявив Хуг.
Він додав, що при перестрілці складно визначити, хто почав стрілянину, а хто стріляв у відповідь.
"Оскільки є безліч причин ведення вогню, то складно визначити: хто почав стрілянину, а хто відповів. Але в цій ситуації треба зрозуміти головне – будь-яке ведення вогню повинно бути зупинено", – пояснив Хуг.
Нагадаємо, СMM ОБСЄ розмістила спостерігачів на передовій патрульної бази Місії у Станиці Луганській на постійній цілодобовій основі.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на сході України 283 поранених серед мирного населення, 62 загиблих.
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