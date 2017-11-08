Від початку року на Донбасі загинули 62 мирних жителів, - ОБСЄ

За період з 24 липня по 8 серпня троє цивільних осіб загинули

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на сході України 283 поранених серед мирного населення, 62 загиблих.

"За період з 24 липня по 8 серпня троє цивільних осіб загинули, ще десять отримали поранення. Це збільшило загальну кількість підтверджених Місією жертв (поранених та загиблих - УП.) серед мирного населення за 2017 до 345 осіб, 62 з яких - зі смертельним результатом", - йдеться у звіті ОБСЄ станом на 9 серпня.

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала збільшення кількості вибухів у зоні АТО у 3-7 разів протягом лише одного дня.