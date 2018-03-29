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Мін'юст має намір запустити реєстр компаній-боржників по виплаті зарплат

За словами міністра, цього року вже стягнуто близько 100 млн грн заборгованості по зарплаті
Міністерство юстиції має намір запустити реєстр компаній-боржників по виплаті зарплат.
Мін Павло Петренко.Фото: rian.com.ua

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми анонсуємо відкриття публічного реєстру найбільших боржників по зарплаті", - повідомив він.

За словами міністра, у поточному році вже стягнуто близько 100 млн грн заборгованості по зарплаті.

Зокрема, компанія "Укртелефільм" виплатила своїм працівникам заборгованість у розмірі 7 млн гривень.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Міністерство юстиції запровадить систему арешту рахунків боржників, щоб розробити автоматизований процес збирання та примусового стягнення боргу.

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29 03 2018 11:57
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