Мін'юст заплатив за захист нацгвардійця Марківа 826 тис. гривень

Україна закупила послуги італійської юридичної фірми на 800 тис. гривень для захисту нацгвардійця Віталія Марківа у судовому засіданні 23 листопада у справі про вбивство на Донбасі італійського журналіста Андреа Рокеллі.

У липні суд міста Павіа (Регіон Ломбардія, Італія) взяв до розгляду цивільний позов родичів Рокеллі, що вимагають від України 500 тис. євро моральної компенсації. Мін'юст спрямував суду лист, в якому повідомив про юрисдикційний імунітет України в цій справі, а також відмовився від призначеного судом адвоката Дж. Калі і зажадав перенесення засідання через бажання України закупити послуги юридичних радників, йдеться в тендерній документації Міністерства юстиції, інформують "Українські новини".

Суд вирішив перенести засідання на 23 листопада.

Мін'юст 20 листопада провів тендер і купив послуги юристів італійської фірми Legance - Avvocati Associati за 26 тис. євро (еквівалент 826 тис. гривень).

Нагадаємо, Марківа затримали 30 червня 2017 року за підозрою в причетності до вбивства Роккеллі в травні 2014 року біля Слов'янська. Італійська прокуратура досі відмовлялася від співпраці з українською стороною, зокрема щодо створення спільної слідчої групи та виїзду на місце події біля Слов'янська Донецької області.

Згодом повідомили, що сім'я вбитого на Донбасі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі вимагає від України 500 тис. євро компенсації.