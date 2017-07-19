Мін'юст зареєстрував партію Савченко

Народний депутат Надія Савченко повідомила, що Мін'юст зареєстрував її партію "Громадсько-політична платформа Надії Савченко".

Про це політик повідомила на Facebook.

"Вiдтепер я є не тiльки позафракцiйним народним депутатом ‎України, а також лiдером та головою політичної партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", - написала нардеп, додавши, що партію зареєстрували 17 липня.

Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко прокоментувала схвалення президентом закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України про правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення", який фактично скасовує "закон Савченко".