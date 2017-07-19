ПОЛІТИКА НОВИНИНародний депутат Надія Савченко повідомила, що Мін'юст зареєстрував її партію "Громадсько-політична платформа Надії Савченко".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мін'юст зареєстрував партію Савченко
Партію зареєстрували 17 липня
Фото: "112 Україна"
Про це політик повідомила на Facebook.
"Вiдтепер я є не тiльки позафракцiйним народним депутатом України, а також лiдером та головою політичної партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", - написала нардеп, додавши, що партію зареєстрували 17 липня.
Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко прокоментувала схвалення президентом закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України про правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення", який фактично скасовує "закон Савченко".
За час дії "закону Савченко" на волю достроково вийшли 8,7 тис. ув'язнених.
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