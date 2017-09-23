Міс Туреччина втратила титул через твіт про державний переворот

Дівчина порівняла свою менструацію із кров'ю, пролитою під час тих подій

Переможниця конкурсу "Міс Туреччина" втратила корону після того, як організатори звернули увагу на один із її минулих твітів.

Улітку 18-річна Ітір Есен написала пост, присвячений минулорічній спробі перевороту. У ньому вона порівняла свою менструацію із кров'ю, пролитою під час тих подій, інформує ВВС.

Організатори конкурсу назвали це "неприйнятним" і підтвердили своє рішення дискваліфікувати учасницю за кілька годин після її перемоги. Пані Есен у відповідь на це сказала, що її пост не був політичним.

Суперечливий твіт з'явився на її сторінці приблизно до річниці спробу перевороту, що сталася 15 липня. Під час тих подій загинули 250 людей.

"Цього ранку в мене місячні - на відзнаку дня жертв 15 липня. Я відзначаю цей день кровотечею, яка репрезентує кров наших жертв".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган регулярно називає жертвами тих, хто загинув у протистоянні перевороту.

Організатори конкурсу краси заявили, що не знали про суперечливий пост до церемонії нагородження, що пройшла у четвер у Стамбулі. Але довідавшись про нього, вони провели довгу зустріч, на якій обговорили ситуацію і переконалися, що твіт справді належить переможниці. У п'ятницю вони оголосили про рішення відкликати титул.

"Нам прикро повідомити, що цей твіт належить Ітір Есен. Для "Організації Міс Туреччина" є неможливим підтримати такий пост, адже вона представляє Туреччину перед світом і впливає на її імідж".

Пані Есен відреагувала на це, написавши в Instagram: "Хочу сказати, що як 18-річна дівчина і не мала політичних цілей, поширюючи цей пост".

"Мене виростили в повазі до батьківщини та своєї нації", - додала вона і вибачилася за те, що її "не зрозуміли".

Тепер на конкурсі "Міс Всесвіт" Туреччину представлятиме віце-міс Аслі Сумен.

Нагадаємо, що два роки тому 21-річна харків’янка Діана Гаркуша стала другою віце-міс у конкурсі "Міс Всесвіт".