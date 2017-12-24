Мітинг у Києві: на Майдані сталась сутичка
Як повідомляє "Громадське", учасники батальйону Азов та інші військові влаштували суперечку з радником президента Юрієм Бірюковим.
Вони вимагали від нього спростування допису про те, що Маріуполь звільняли бійці 72-ої бригади, а не Азову.
"Я спілкуюсь з бійцями 72-ої бригади, які кажуть, що вони теж там працювали. У мене нема підстав їм не вірити", — сказав Бірюков.
Один з учасників акції Кава на Хрещатику під час суперечки штовхнув бійця з Азову, почалася сутичка.
У той час Бірюкова відтягнули у інший бік і він зник.
Зазначається, що внаслідок сутички ніхто не постраждав.
Нагадаємо, сьогодні у Києві на Майдані Незалежності кілька сотень людей влаштували акцію протесту проти "маршів за імпічмент", які до цього організовував лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі.
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