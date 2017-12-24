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Мітинг у Києві: на Майдані сталась сутичка

Учасники батальйону Азов та інші військові влаштували суперечку з радником президента Юрієм Бірюковим
У Києві на Майдані Незалежності сталась сутичка між учасниками акції Кава на Хрещатику.
Мітинг у Києві: на Майдані сталась сутичка Фото: Громадське

Як повідомляє "Громадське", учасники батальйону Азов та інші військові влаштували суперечку з радником президента Юрієм Бірюковим.

Вони вимагали від нього спростування допису про те, що Маріуполь звільняли бійці 72-ої бригади, а не Азову.

"Я спілкуюсь з бійцями 72-ої бригади, які кажуть, що вони теж там працювали. У мене нема підстав їм не вірити", — сказав Бірюков.

Один з учасників акції Кава на Хрещатику під час суперечки штовхнув бійця з Азову, почалася сутичка.

У той час Бірюкова відтягнули у інший бік і він зник.

Зазначається, що внаслідок сутички ніхто не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні у Києві на Майдані Незалежності кілька сотень людей влаштували акцію протесту проти "маршів за імпічмент", які до цього організовував лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі.

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24 12 2017 14:49
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