У Києві на мітинг проти "маршів Саакашвілі" вийшли близько 300 людей

Учасники акції стоять під стелою, спілкуються і п’ють каву

У Києві на Майдані Незалежності кілька сотень людей влаштували акцію протесту проти "маршів за імпічмент", які до цього організовував лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі.

На мітингу присутні близько 300 людей. Учасники акції стоять під стелою, спілкуються і п’ють каву. Про це повідомялє "Громадське".

Участь у мітингу також беруть люди у військовій формі.



Фото: "Громадське"

"Ми прийшли, аби висловили протест проти цих маршів, які Саакашвілі проводить кожен тиждень. Вже набридло. У нас мирна акція, просто п’ємо каву", - розповів у коментарі Громадському учасник акції Сергій.



Фото: "Громадське"

Згодом кількість учасників акції зросла до 400.

Крім того, на акцію прийшли представники "Національного корпусу". Вони стоять осторонь учасників основної акції.

Нагадаємо, що в Києві в неділю, 17 грудня, розпочалася акція прихильників лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі "Марш за імпічмент".

Саакашвілі після участі у "Марші за імпічмент" та виступу на віче в центрі Києва заявив, що у Жовтневому палаці на вул. Інститутській буде облаштовано "координаційний штаб".

Згодом поруч зі входом в Жовтневий палац відбулися зіткнення між прихильниками Саакашвілі і правоохоронцями, внаслідок чого мітингувальники прорвалися у хол Жовтневого палацу.