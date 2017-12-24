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У Києві на мітинг проти "маршів Саакашвілі" вийшли близько 300 людей

Учасники акції стоять під стелою, спілкуються і п’ють каву
У Києві на Майдані Незалежності кілька сотень людей влаштували акцію протесту проти "маршів за імпічмент", які до цього організовував лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі.
У Києві на мітинг проти "маршів Саакашвілі" вийшли близько 300 людей Фото: Громадське

На мітингу присутні близько 300 людей. Учасники акції стоять під стелою, спілкуються і п’ють каву. Про це повідомялє "Громадське".

Участь у мітингу також беруть люди у військовій формі.


Фото: "Громадське"

"Ми прийшли, аби висловили протест проти цих маршів, які Саакашвілі проводить кожен тиждень. Вже набридло. У нас мирна акція, просто п’ємо каву", - розповів у коментарі Громадському учасник акції Сергій.


Фото: "Громадське"

Згодом кількість учасників акції зросла до 400.

Крім того, на акцію прийшли представники "Національного корпусу". Вони стоять осторонь учасників основної акції.

Нагадаємо, що в Києві в неділю, 17 грудня, розпочалася акція прихильників лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі "Марш за імпічмент".

Саакашвілі після участі у "Марші за імпічмент" та виступу на віче в центрі Києва заявив, що у Жовтневому палаці на вул. Інститутській буде облаштовано "координаційний штаб".

Згодом поруч зі входом в Жовтневий палац відбулися зіткнення між прихильниками Саакашвілі і правоохоронцями, внаслідок чого мітингувальники прорвалися у хол Жовтневого палацу.

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24 12 2017 14:24
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