Між Києвом та аеропортом "Бориспіль" побудують швидкісну залізничну лінію, – Гройсман

Завершити будівництво планується в грудні 2018 року

Київ та аеропорт "Бориспіль" з'єднають швидкісною залізничною лінією.

"Уряд підтримав будівництво лінії швидкісного залізничного сполучення з аеропортом "Бориспіль". Будівництво маємо почати не пізніше 1 червня, завершити - у грудні 2018 року", – написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він додав, що дістатися до аеропорту на потязі з Києва можна буде за 35 хвилин. Вартість квитка - 80-120 грн.