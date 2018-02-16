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Між Києвом та аеропортом "Бориспіль" побудують швидкісну залізничну лінію, – Гройсман

Завершити будівництво планується в грудні 2018 року
Київ та аеропорт "Бориспіль" з'єднають швидкісною залізничною лінією.
Між Києвом та аеропортом "Бориспіль" побудують швидкісну залізничну лінію, – Гройсман Фото: ukrinform.ua

"Уряд підтримав будівництво лінії швидкісного залізничного сполучення з аеропортом "Бориспіль". Будівництво маємо почати не пізніше 1 червня, завершити - у грудні 2018 року", – написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він додав, що дістатися до аеропорту на потязі з Києва можна буде за 35 хвилин. Вартість квитка - 80-120 грн.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" планує в цьому році запустити потяг Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига - Таллінн, вартість квитків буде вдвічі дешевшою за авіаперельоти.

 

 

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16 02 2018 12:38
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