Міжнародні резерви України скоротилися до $18,4 млрд

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2018 року скоротилися на 2% і становили $18 млрд 442,74 млн.

Скорочення відбулося з двох причин.

"По-перше, в січні були здійснені платежі уряду з обслуговування і погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті на суму $565,6 млн. Зокрема, $468,5 млн направлено на обслуговування і погашення ОВДП, деномінованих в іноземній валюті. По-друге, у відповідь на посилення волатильності обмінного курсу гривні Нацбанк проводив валютні інтервенції для згладжування надмірних курсових коливань, викликаних тимчасовими факторами. У січні він продав іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку на $266,8 млн, з яких $169 млн - під час інтервенцій у формі запиту кращого курсу", - повідомляється на сайті Національного банку.

Відзначається, що формування надлишкової пропозиції валюти на міжбанку в кінці січня дозволило Нацбанку поповнити міжнародні резерви.

"Всього за січень Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку $250,9 млн, у тому числі $177 млн за інтервенціями у формі запиту кращого курсу. Таким чином, чистий продаж іноземної валюти становив $15,9 млн", - повідомили в НБУ.

Відзначається, що на обсяг резервів також вплинули переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу валют) на $205,9 млн і інші операції на $9,9 млн.

Загалом, станом на 1 лютого обсяг міжнародних резервів покриває 3,5 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань та поточних операцій уряду і Нацбанку.

Нагадаємо, Міжнародні резерви України у 2017 році зросли на 21% і станом на 1 січня 2018 року, за попередніми даними, становили $18,808 млрд, повідомляється на веб-сайті Національного банку України (НБУ).

