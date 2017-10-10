Монетизація субсидій дозволить громадянам на свій розсуд використовувати гроші, - Ляпіна

Монетизація субсидій дозволить громадянам ефективно розпоряджатися грошима, це реформа, яка вимагала втілення ще багато років тому.

"Ця реформа, м'яко кажучи, перезріла, і її треба було робити ще 15 років тому. Я пам'ятаю розмови про монетизації протягом 15 останніх років. У чому сенс монетизації? В тому, що держава не якимись квазізобов'язаннями перекидає гроші з одного бюджету на інший, а потім десь зараховує на бюджети компаній в обхід власне громадянина. Хтось за громадянина розпоряджається. Треба перейти до системи, коли громадянин отримує на свій рахунок ці кошти і сам ними розпоряджається", - заявила голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна в ефірі телеканалу "112 Україна".

Таким чином, за словами Ляпіної, громадяни України особисто зможуть стежити і використовувати на свій розсуд гроші, які держава надає у вигляді субсидій.

"Можна заощадити на чому. Монетизація субсидій дозволяє змінити спосіб опалення... Якщо ви хочете змінити спосіб опалення - відмовитися від газу, перейти на пелети або ще на щось. Є і кредитні програми, які дозволяють на енергозбереження залучити гроші. І ваші гроші, отримані вами за субсидію. Будь ласка, ефективніше ними розпоряджайтесь. Якщо ні, ну ви їх витратите, це право самого громадянина", - заявила голова Державної регуляторної служби.

Нагадаємо, громадяни, які звертаються за субсидіями, можуть оформити нарахування послуг лише на фактичних мешканців житла, а не на всіх прописаних у ньому.

Зазначимо, уряд України своїм рішенням удосконалив процес надання житлових субсидій населенню і зменшив період, за який враховуються доходи домогосподарств, з чотирьох до двох останніх кварталів.