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Монетизація субсидій дозволить громадянам на свій розсуд використовувати гроші, - Ляпіна

"Ця реформа, м'яко кажучи, перезріла" Facebook
Монетизація субсидій дозволить громадянам ефективно розпоряджатися грошима, це реформа, яка вимагала втілення ще багато років тому.
Монетизація субсидій дозволить громадянам на свій розсуд використовувати гроші, - Ляпіна Фото: УНІАН

"Ця реформа, м'яко кажучи, перезріла, і її треба було робити ще 15 років тому. Я пам'ятаю розмови про монетизації протягом 15 останніх років. У чому сенс монетизації? В тому, що держава не якимись квазізобов'язаннями перекидає гроші з одного бюджету на інший, а потім десь зараховує на бюджети компаній в обхід власне громадянина. Хтось за громадянина розпоряджається. Треба перейти до системи, коли громадянин отримує на свій рахунок ці кошти і сам ними розпоряджається", - заявила голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна в ефірі телеканалу "112 Україна".

Таким чином, за словами Ляпіної, громадяни України особисто зможуть стежити і використовувати на свій розсуд гроші, які держава надає у вигляді субсидій.

"Можна заощадити на чому. Монетизація субсидій дозволяє змінити спосіб опалення... Якщо ви хочете змінити спосіб опалення - відмовитися від газу, перейти на пелети або ще на щось. Є і кредитні програми, які дозволяють на енергозбереження залучити гроші. І ваші гроші, отримані вами за субсидію. Будь ласка, ефективніше ними розпоряджайтесь. Якщо ні, ну ви їх витратите, це право самого громадянина", - заявила голова Державної регуляторної служби.

Нагадаємо, громадяни, які звертаються за субсидіями, можуть оформити нарахування послуг лише на фактичних мешканців житла, а не на всіх прописаних у ньому.

Зазначимо, уряд України своїм рішенням удосконалив процес надання житлових субсидій населенню і зменшив період, за який враховуються доходи домогосподарств, з чотирьох до двох останніх кварталів.

 

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10 10 2017 17:14
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