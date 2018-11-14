Moody's підвищило рейтинг Києва
Прогноз щодо рейтингу залишається "позитивним", йдеться в повідомленні агентства, інформує LB.ua.
Відзначають, що ця рейтингова дія слідує за поліпшенням фінансових показників міста й успішної реструктуризації боргів в інвалюті. На думку Moody's, кредитоспроможність міста суттєво поліпшилася.
За класифікацією рейтингового агентства, боргові зобов'язання з рейтингом Caa вважаються зобов'язаннями дуже низької якості і схильні до дуже високого кредитного ризику.
Нагадаємо, в травні міжнародне рейтингове агентство Standart & Poor's Global Ratings підтвердило рейтинг Києва на рівні В-. Також Standard & Poor's 19 жовтня підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "В-/В".
Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство Moody's поліпшило прогноз зростання валового внутрішнього продукту України 2018 року.
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