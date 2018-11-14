Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинг Києва з Caa3 до Caa2.

Прогноз щодо рейтингу залишається "позитивним", йдеться в повідомленні агентства, інформує LB.ua.

Відзначають, що ця рейтингова дія слідує за поліпшенням фінансових показників міста й успішної реструктуризації боргів в інвалюті. На думку Moody's, кредитоспроможність міста суттєво поліпшилася.

За класифікацією рейтингового агентства, боргові зобов'язання з рейтингом Caa вважаються зобов'язаннями дуже низької якості і схильні до дуже високого кредитного ризику.

Нагадаємо, в травні міжнародне рейтингове агентство Standart & Poor's Global Ratings підтвердило рейтинг Києва на рівні В-. Також Standard & Poor's 19 жовтня підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "В-/В".