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Морська риба застрибнула в горло британському рибалці, який хотів її поцілувати

Чоловіку врятували життя після зупинки серця
Британського рибалку довелося терміново відправити до реанімації через рибу, яка буквально застрибнула йому в глотку, коли він намагався її поцілувати.
Морська риба застрибнула в горло британському рибалці, який хотів її поцілувати Фото: russian.cri.cn

28-річний британець вирішив відсвяткувати вдалий улов і поцілував 14-сантиметрового морського язика - рибу з ряду камбалоподібних, проте в цей момент риба вислизнула у нього з рук і буквально встрибнула до рота чоловікові, розповів його приятель, інформує ВВС.

Чоловік, ім'я якого невідоме, перестав дихати і пережив зупинку серця просто на пірсі морського курорту Боскомб в передмісті британського міста Борнмут.

Працівникам швидкої допомоги вдалося в машині швидкої витягнути рибу з горла потерпілого за допомогою щипців.

Медбрат Метт Харрісон повідомив: "Нам треба було якомога швидше витягти рибину з пацієнта, інакше він би просто не доїхав до лікарні".

"Я добре розумів, що у мене був єдиний шанс зробити це правильно - якщо б я випустив з рук щипці, то або рибина зісковзнула би в бік і зникла з поля зору, або від неї відірвався б шматок, і ми б нічого не змогли зробити, щоб звільнити дихальні шляхи".

За словами медпрацівника, риб'ячі зубці і зябра застрягли в горлі у потерпілого, проте в результаті їх теж вдалося витягти.

Це був найбільш незвичайний випадок за всю його лікарську практику, додав медик.

Члени місцевого морського клубу Boscombe Pier Sea Anglers намагалися робити штучне дихання потерпілому до приїзду швидкої.

Представник спільноти Іен Кові повідомив: "Він цілував рибу, і в цей час вона стрибнула йому в горло. Це місцева традиція - цілувати першу спійману рибу".

Працівникам швидкої допомоги вдалося відновити серцебиття рибалки на пірсі протягом трьох хвилин.

Метт Харісон, який врятував життя рибалки, додав: "Ми дуже раді, що у пацієнта не було побічних ефектів у зв'язку з зупинкою серцевої діяльності, що могла легко призвести до трагічних наслідків".

Нагадаємо, що в Індонезії селяни з'їли гігантського пітона після того, як він "програв битву" з місцевим чоловіком.

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13 10 2017 20:17
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