Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Морські порти залучать 1,6 мільярда гривень іноземних кредитів

Кабмін, в свою чергу, знижує податки
У 2018 році Адміністрація морських портів України вперше має намір залучити кредит від МФО в розмірі 1,6 мільярда гривень.
Морські порти залучать 1,6 мільярда гривень іноземних кредитів Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє ЦТС.

"Якщо говорити про достатність фінресурсів у зв'язку з тим, що ми знижуємо портові збори і рівень відрахувань до бюджету, то ми в фінплані на 2018 рік заклали отримання кредиту в розмірі понад 1,6 млрд гривень", - розповів в інтерв’ю виданню в.о. глави ДП "Адміністрація морських портів України" Райвис Вецкаганс.

"Це є самим правильним інструментом для залучення капінвестицій в нормальній європейській практиці. Раніше в Україні такий інструмент не використовували, так що у нас буде, можна сказати, дебют. Сьогодні ми вже працюємо з ЄБРР, ЄІБ, КfW і Ексімбанком Китаю", - пояснив топ-менеджер.

За словами Вецкаганса, ведеться дискусію з Мінінфраструктури, урядом про те, що податки обов'язково необхідно знижувати. Але оскільки історично ці відрахування є важливими для формування держбюджету, знижувати їх треба поступово.

"Ми раді, що перший крок в цьому напрямку вже було зроблено, і з 1 січня обсяг відрахувань до бюджету знижений до 50%. Проте, паралельно ми розглядаємо й інші інструменти у вигляді залучення кредитів і грантів для розвитку інфраструктури наших портів", - додав в.о. глави.

Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив норму відрахування чистого прибутку до державного бюджету держпідприємством "Адміністрація морських портів України" до 50% з 75% з 1 січня 2018 року.

Раніше у Міністерстві інфраструктури висловлювалися за те, щоб з'єднати бетонною дорогою 13 морських портів країни - від Рені до Маріуполя.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 01 2018 22:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.