Mossack Fonseca закривається через офшорний скандал

Панамська юридична компанія Massack Fonseca оголосила про закриття після розслідування у 2016 році за так званими "Панамськими документами".

Про це повідомляє Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ).

"Погіршення репутації, кампанія в ЗМІ, фінансова облога і незаконні дії деяких представників панамської влади завдали непоправної шкоди, наслідком якої є повне припинення діяльності", – заявляє представник компанії.

У фірмі заявили, що "будуть продовжувати вимагати справедливості" і співпрацювати із владою, щоб "продемонструвати, що злочину не було".

Mossack Fonseca – це панамська юридична фірма з більш ніж 40 офісами по всьому світу від Британських Віргінських островів до Нової Зеландії. Компанія опинилася в центрі скандалу після того, як 3 квітня 2016 року Міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив так звані "Панамські документи" – витяги з понад 11 млн документів по офшорним компаніям, зареєстрованих цією юридичною фірмою, та їх власників. У розслідуванні фігурували 12 нинішніх і колишніх глав держав, і щонайменше 60 осіб, пов'язаних зі світовими лідерами. Президент України Петро Порошенко став фігурантом розслідування.