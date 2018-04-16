МОЗ перевірить "Укрвакцину" після скандалу із розтратою 1,5 млн гривень
Про це йдеться на сторінці МОЗ у Facebook.
"МОЗ утворив та затвердив склад комісії для проведення перевірки діяльності Державного підприємства "Укрвакцина". Перевірка триватиме з 16 квітня до 18 травня 2018 року. Про результати МОЗ інформуватиме громадськість", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на час досудового розслідування у кримінальному провадженні з 13 квітня по 8 червня 2018 року Андрія Макаренка відсторонено від посади генерального директора підприємства, а виконуючим обов’язки гендиректора "Укрвакцини" призначено Володимира Шевченка.
13 квітня гендиректора "Укрвакцини" тимчасово відсторонили від посади та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час.
11 квітня гендиректору державного підприємства "Укрвакцина" повідомили про підозру у розтраті майна в особливо великому розмірі.
Слідство встановило, що керівник держустанови протягом 2012-2013 років здійснив розтрату коштів держпідприємства на понад півтора мільйони гривень, перерахувавши їх на рахунки двох приватних підприємств за нібито надання послуг із охоронного супроводу вантажів під час перевезення вакцин та інших медпрепаратів в Україні.
Однак слідство отримало докази, що зазначені послуги не тільки не надавалися, але і взагалі ці приватні компанії не мали необхідних матеріальних та трудових ресурсів для здійснення охорони.
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