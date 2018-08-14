НОВИНИМіністерство охорони здоров'я України розподілило між областями 400 тис. доз вакцин від поліомієліту "Імовакс Поліо" французького виробництва "Санофі Пастер" (Sanofi Pasteur).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МОЗ розподілив між областями 400 тисяч доз вакцин від поліомієліту
Загальна вартість розподілених вакцин становить 9,508 млн грн
Фото: vitaminov.net
Відповідний наказ №1471 від 10 серпня 2018 року про розподіл імунобіологічного препарату, закупленого за кошти державного бюджету 2017 року, оприлюднено на сайті відомства, інформує "Інтерфакс".
"Керівнику ДП "Укрвакцина" МОЗ забезпечити прийняття імунобіологічного препарату, а також своєчасну його доставку з дотриманням умов холодового ланцюга відповідно до затвердженого наказом розподілу", - наголошується в тексті наказу.
Згідно з даними ЮНІСЕФ, препарат готовий до відвантаження, готуються відповідні документи.
Також, Україна вперше за сім років на 100% забезпечена вакцинами для дітей, - Супрун.
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14 08 2018 11:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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