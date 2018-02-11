СПОРТ НОВИНИУкраїнська шахістка Анна Музичук піднялася з четвертої на третю сходинку жіночого рейтингу Міжнародної шахової федерації (FIDE).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Музичук увійшла в трійку найсильніших шахісток
Її сестра і колега по спорту Марія теж покращила свою позицію в рейтингу
Марія Музичук. Фото: img.com.ua
Її сестра і колега по спорту Марія теж покращила свою позицію в рейтингу, піднявшись з сьомого на шосте місце, повідомляється на сайті організації.
Є в ТОП-100 кращих шахісток світу і інші українки: Анна Ушеніна – на 34-й позиції, Наталія Букса – на 36-й, Інна Гапоненко – на 49-й, Юлія Осьмак – 60-та і Наталія Жукова – 85-та.
Очолює рейтинг китаянка Хоу Іфань.
Нагадаємо, українська шахістка Анна Музичук стала чемпіонкою Європи з бліцу та посіла третє місце у рапіді.
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02 11 2018 14:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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