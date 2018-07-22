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МВФ: Торговельна війна Трампа загрожує падінням глобального ВВП

Глава МВФ розповіла про загрозу зниження глобального ВВП на наступний день після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв нову "хвилю" підняття тарифів на $500 млрд китайського імпорту в США
Введення адміністрацією Трампа додаткових тарифів на імпорт у США, яке, фактично, розв'язує торговельну війну, загрожує зниженням глобального ВВП на 0,5%.
МВФ: Торговельна війна Трампа загрожує падінням глобального ВВП Крістін Лагард . Фото: AFP

"Це, безумовно, визначає вплив на ВВП, який, за найгіршим сценарієм в умовах нинішньої ситуації, становить 0,5% від ВВП на глобальному рівні", - заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, передає Finance.co.uk.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести мита на імпорт всіх китайських товарів. "Я готовий дійти до 500 млрд доларів", - заявив президент США.

Додамо, Китай додатково запровадить 25-процентні мита на 659 найменувань товарів з США загальною вартістю $50 млрд у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа ввести мито на товари з Китаю.

Також, Європейський Союз звернувся до Світової організації торгівлі у зв'язку із запровадженням Сполученими Штатами Америки високих мит на сталь і алюміній.

 
 
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22 07 2018 11:49
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