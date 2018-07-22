МВФ: Торговельна війна Трампа загрожує падінням глобального ВВП
"Це, безумовно, визначає вплив на ВВП, який, за найгіршим сценарієм в умовах нинішньої ситуації, становить 0,5% від ВВП на глобальному рівні", - заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, передає Finance.co.uk.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести мита на імпорт всіх китайських товарів. "Я готовий дійти до 500 млрд доларів", - заявив президент США.
Додамо, Китай додатково запровадить 25-процентні мита на 659 найменувань товарів з США загальною вартістю $50 млрд у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа ввести мито на товари з Китаю.
Також, Європейський Союз звернувся до Світової організації торгівлі у зв'язку із запровадженням Сполученими Штатами Америки високих мит на сталь і алюміній.
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