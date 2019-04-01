У 2018 Мінекономіки залучило майже $1 млрд міжнародної технічної допомоги
Обсяг залучених протягом 2018 року коштів на 50% перевищує залучену технічну допомогу у 2017 році.
Найбільшим донором України стала ООН та її структури: протягом 2018 року вони вклали близько 675 мільйонів доларів у проекти сталого економічного розвитку, збереження довкілля, підвищення рівня зайнятості населення та його соціального захисту.
"ЄС на 2019-2024 роки виділив фінансову допомогу Україні у розмірі 272,5 мільйона євро. З них 104 мільйони євро - на підтримку енергоефективності, 55,5 мільйона євро на підтримку державного управління фінансами для України, 37 мільйонів євро - на підвищення потенціалу органів державної влади України щодо виконання Угоди про асоціацію", - повідомили в Мінекономіки.
Зазначимо, що на відміну від фінансування МВФ, Світового банку та Євросоюзу, технічна допомога надається на безповоротній та безоплатній основі.
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