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У 2018 Мінекономіки залучило майже $1 млрд міжнародної технічної допомоги

Технічна допомога надається на безповоротній та безоплатній основі
Протягом 2018 року Міністерство економічного розвитку та торгівлі України залучило 953,2 мільйона доларів міжнародної технічної допомоги на проекти підвищення енергоефективності, забезпечення інклюзивності державних послуг, розвиток децентралізації та інші проекти.
У 2018 Мінекономіки залучило майже $1 млрд міжнародної технічної допомоги Фото:espreso.tv

Обсяг залучених протягом 2018 року коштів на 50% перевищує залучену технічну допомогу у 2017 році.

Найбільшим донором України стала ООН та її структури: протягом 2018 року вони вклали близько 675 мільйонів доларів у проекти сталого економічного розвитку, збереження довкілля, підвищення рівня зайнятості населення та його соціального захисту.

"ЄС на 2019-2024 роки виділив фінансову допомогу Україні у розмірі 272,5 мільйона євро. З них 104 мільйони євро - на підтримку енергоефективності, 55,5 мільйона євро на підтримку державного управління фінансами для України, 37 мільйонів євро - на підвищення потенціалу органів державної влади України щодо виконання Угоди про асоціацію", - повідомили в Мінекономіки.

Зазначимо, що на відміну від фінансування МВФ, Світового банку та Євросоюзу, технічна допомога надається на безповоротній та безоплатній основі.

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04 01 2019 10:42
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