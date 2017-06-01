МЗС Франції та Росії заявили про безальтернативність виконання "Мінських домовленостей"

Міністри РФ та Франції також обговорили ситуацію в Сирії

Міністри закордонних справ Франції Жан-Марк Еро і Росії Сергій Лавров обмінялися думками щодо врегулювання української кризи.

Телефонна розмова Лаврова з Еро відбулася з ініціативи саме французької сторони .

Обидва міністри зійшлися на безальтернативності виконання "Мінських домовленостей", досягнутих в Мінську (Білорусь) в лютому 2015 року, повідомляє прес-служба МЗС Росії.

"Відбувся обмін думками щодо врегулювання українського кризи. Міністри підтвердили безальтернативність повного виконання "Мінських домовленостей", - наголошується в повідомленні.

Міністри Росії та Франції також обговорили ситуацію в Сирії.

Зокрема, порушилася проблема хімічної зброї в сирійському конфлікті, і в зв'язку з цим обговорювалися можливі дії Радбезу ООН.

Лавров наголосив на необхідності будь-якої реакції Ради Безпеки спиратися на встановлені факти і уникати будь-якої політизації "хімічного досьє" не тільки в Сирії, але і в Іраку, Лівії та інших країнах регіону.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський вважає, що Мінські угоди не будуть повністю реалізовані.