МЗС Франції та Росії заявили про безальтернативність виконання "Мінських домовленостей"
Телефонна розмова Лаврова з Еро відбулася з ініціативи саме французької сторони .
Обидва міністри зійшлися на безальтернативності виконання "Мінських домовленостей", досягнутих в Мінську (Білорусь) в лютому 2015 року, повідомляє прес-служба МЗС Росії.
"Відбувся обмін думками щодо врегулювання українського кризи. Міністри підтвердили безальтернативність повного виконання "Мінських домовленостей", - наголошується в повідомленні.
Міністри Росії та Франції також обговорили ситуацію в Сирії.
Зокрема, порушилася проблема хімічної зброї в сирійському конфлікті, і в зв'язку з цим обговорювалися можливі дії Радбезу ООН.
Лавров наголосив на необхідності будь-якої реакції Ради Безпеки спиратися на встановлені факти і уникати будь-якої політизації "хімічного досьє" не тільки в Сирії, але і в Іраку, Лівії та інших країнах регіону.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський вважає, що Мінські угоди не будуть повністю реалізовані.
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