Глава МЗС Польщі заявив, що Мінські угоди не будуть виконані в повній мірі
Глава МЗС Польщі також відзначає, що для вирішення конфлікту на Донбасі необхідне розширення "Нормандського формату", інформує Wprost з посиланням на сайт МЗС Польщі.
Коментуючи шанси на швидке закінчення війни в Україні Ващиковський зазначив, що Мінські угоди не будуть реалізовані в повній мірі.
"На нашу думку, Мінські угоду не будуть виконані", – наголосив шеф польської дипломатії.
В той же час, глава зовнішньополітичного відомства Польщі наполягає на тому, що для успіху розв’язання конфлікту на Донбасі необхідне розширення групи країн-переговірників щодо мирного врегулювання шляхом залучення США та Польщі.
"Потрібно розширити нормандський формат, тому що лише європейські держави, такі, як Франція або Німеччина не в змозі привести до змін у протистоянні з Росією. Ми є єдиною державою ЄС і НАТО, яка межує як з агресором, так і з жертвою агресії. Будь-яка ескалація ситуації буде на нас впливати", – заявив Ващиковський.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський вважає, що Україна має стати гарантом безпеки у регіоні Східної Європи.
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