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Глава МЗС Польщі заявив, що Мінські угоди не будуть виконані в повній мірі

Польща наполягає на розширенні "нормандського формату"
Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський вважає, що Мінські угоди не будуть повністю реалізовані.
Глава МЗС Польщі заявив, що Мінські угоди не будуть виконані в повній мірі Фото: rbc.ua

Глава МЗС Польщі також відзначає, що для вирішення конфлікту на Донбасі необхідне розширення "Нормандського формату", інформує Wprost з посиланням на сайт МЗС Польщі.

Коментуючи шанси на швидке закінчення війни в Україні Ващиковський зазначив, що Мінські угоди не будуть реалізовані в повній мірі.

"На нашу думку, Мінські угоду не будуть виконані", – наголосив шеф польської дипломатії.

В той же час, глава зовнішньополітичного відомства Польщі наполягає на тому, що для успіху розв’язання конфлікту на Донбасі необхідне розширення групи країн-переговірників щодо мирного врегулювання шляхом залучення США та Польщі.

"Потрібно розширити нормандський формат, тому що лише європейські держави, такі, як Франція або Німеччина не в змозі привести до змін у протистоянні з Росією. Ми є єдиною державою ЄС і НАТО, яка межує як з агресором, так і з жертвою агресії. Будь-яка ескалація ситуації буде на нас впливати", – заявив Ващиковський.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський вважає, що Україна має стати гарантом безпеки у регіоні Східної Європи.

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