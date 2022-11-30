МЗС Італії: Європа повинна обмежити вплив росії на Балканах

Європа повинна збільшити свою присутність на західних Балканах, щоб обмежити вплив росії, заявив у середу міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні

Європа повинна збільшити свою присутність на західних Балканах, щоб обмежити там вплив росії, заявив сьогодні міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні напередодні другого дня зустрічі НАТО в Бухаресті, пише Reuters.

"Стабільність на західних Балканах важлива для миру. Нам потрібно зупинити росіян на західних Балканах, нам потрібно більше Європи", - сказав Таяні.

"Ми повинні захистити всі країни на Західних Балканах і поруч з Україною, тому що в цей момент важливо працювати разом, єдність важлива, і це сильний сигнал для росії", - заявив він.