МЗС прокоментувало можливий витік даних в ОБСЄ

У МЗС стурбовані повідомленням про загрозу безпеці членів СММ ОБСЄ в Україні внаслідок ймовірного втручання російських спецслужб у роботу місії

Міністерство закордонних справ України попросило керівництво Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ проінформувати про методи попередження витоку інформації надалі.

Такі дії спрямовані на дискредитацію спостережної діяльності ОСБЄ відповідно до її мандату, йдеться у заяві відомства.

"У цьому зв’язку МЗС звернулося до СММ з проханням поінформувати про заходи, що будуть вжиті для недопущення повторення подібних випадків у майбутньому", - сказано у повідомленні.

Україна засуджує будь-які дії, що негативно впливають на безпеку спостерігачів СММ, зокрема погрози на їхню адресу, обмеження свободи пересування або викрадення службової чи приватного характеру інформації, додали у відомстві.