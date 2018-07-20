МЗС прокоментувало можливий витік даних в ОБСЄ
Такі дії спрямовані на дискредитацію спостережної діяльності ОСБЄ відповідно до її мандату, йдеться у заяві відомства.
"У цьому зв’язку МЗС звернулося до СММ з проханням поінформувати про заходи, що будуть вжиті для недопущення повторення подібних випадків у майбутньому", - сказано у повідомленні.
Україна засуджує будь-які дії, що негативно впливають на безпеку спостерігачів СММ, зокрема погрози на їхню адресу, обмеження свободи пересування або викрадення службової чи приватного характеру інформації, додали у відомстві.
Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що російська розвідка могла отримати внутрішні документи української команди ОБСЄ. За даними ARD, документи російській стороні, імовірно, надав співробітник місії.
Також, перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг стверджує, що місія не збирала персональну та фінансову інформацію про своїх співробітників.
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