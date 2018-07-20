Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

МЗС прокоментувало можливий витік даних в ОБСЄ

У МЗС стурбовані повідомленням про загрозу безпеці членів СММ ОБСЄ в Україні внаслідок ймовірного втручання російських спецслужб у роботу місії
Міністерство закордонних справ України попросило керівництво Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ проінформувати про методи попередження витоку інформації надалі.
МЗС прокоментувало можливий витік даних в ОБСЄ Фото: gettyimages.com

Такі дії спрямовані на дискредитацію спостережної діяльності ОСБЄ відповідно до її мандату, йдеться у заяві відомства.

"У цьому зв’язку МЗС звернулося до СММ з проханням поінформувати про заходи, що будуть вжиті для недопущення повторення подібних випадків у майбутньому", - сказано у повідомленні.

Україна засуджує будь-які дії, що негативно впливають на безпеку спостерігачів СММ, зокрема погрози на їхню адресу, обмеження свободи пересування або викрадення службової чи приватного характеру інформації, додали у відомстві. 

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що російська розвідка могла отримати внутрішні документи української команди ОБСЄ. За даними ARD, документи російській стороні, імовірно, надав співробітник місії.

Також, перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг стверджує, що місія не збирала персональну та фінансову інформацію про своїх співробітників.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 07 2018 10:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Діалог зі Сходом

Діалог зі Сходом

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.