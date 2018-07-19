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ОБСЄ заперечує збір особистих даних співробітників, які потрапили до ФСБ Росії

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ стверджує, що не збирає інформацію про своїх співробітників
Перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг стверджує, що місія не збирала персональну та фінансову інформацію про своїх співробітників.
ОБСЄ заперечує збір особистих даних співробітників, які потрапили до ФСБ Росії Фото: gettyimages.com

Саме такі дані, за інформацією німецького телеканалу ARD, опинилися в розпорядженні російської розвідки.

"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не збирає інформацію про її співробітників. Для нас питання приватності та безпеки нашого персоналу є дуже серйозним. Ми також поважаємо основоположні права на приватність наших співробітників і не моніторимо, наглядаємо чи уважно досліджуємо приватне життя наших співробітників", – повідомив Хуг у коментарі "Громадському".

ОБСЄ звернулася до телеканалу за більш детальною інформацією про можливий витік даних співробітників місії, які працюють у зоні бойових дій на Донбасі.

"Ми повідомили журналістів ARD про те, що нам потрібно більше деталей щодо цього випадку. ОБСЄ як організація має в розпорядженні дуже рішучі заходи та процедури для таких ситуацій. І наші системи безпеки, включаючи ті, що пов’язані з інформаційною, постійно перевіряються", – зазначив Александр Хуг.

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що російська розвідка могла отримати внутрішні документи української команди ОБСЄ. За даними ARD, документи російській стороні, імовірно, надав співробітник місії.

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19 07 2018 23:40
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