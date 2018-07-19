ОБСЄ заперечує збір особистих даних співробітників, які потрапили до ФСБ Росії
Саме такі дані, за інформацією німецького телеканалу ARD, опинилися в розпорядженні російської розвідки.
"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не збирає інформацію про її співробітників. Для нас питання приватності та безпеки нашого персоналу є дуже серйозним. Ми також поважаємо основоположні права на приватність наших співробітників і не моніторимо, наглядаємо чи уважно досліджуємо приватне життя наших співробітників", – повідомив Хуг у коментарі "Громадському".
ОБСЄ звернулася до телеканалу за більш детальною інформацією про можливий витік даних співробітників місії, які працюють у зоні бойових дій на Донбасі.
"Ми повідомили журналістів ARD про те, що нам потрібно більше деталей щодо цього випадку. ОБСЄ як організація має в розпорядженні дуже рішучі заходи та процедури для таких ситуацій. І наші системи безпеки, включаючи ті, що пов’язані з інформаційною, постійно перевіряються", – зазначив Александр Хуг.
Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що російська розвідка могла отримати внутрішні документи української команди ОБСЄ. За даними ARD, документи російській стороні, імовірно, надав співробітник місії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Діалог зі СходомДвоє незнайомців стали частиною туру в понад 1000 кілометрів: Львів-Костянтинівка-Маріуполь-Кирилівка
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"