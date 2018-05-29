ПОЛІТИКА НОВИНИМіністерство закордонних справ України засуджує рішення Сирії визнати незалежність окупованих Росією територій Грузії – Південної Осетії та Абхазії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МЗС України засуджує визнання Сирією незалежності Абхазії та Південної Осетії
Україна підтримує суверенітет та територіальної цілісності Грузії
Павло Клімкін. Фото: rbc.ua
Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
"Рішуче засуджую визнання сирійським режимом незалежності Абхазії та Південної Осетії. Ми залишаємося вірними підтримці суверенітету та територіальної цілісності Грузії та незмінно стоїмо пліч-о-пліч з нашими грузинськими друзями", – зазначив міністр.
Нагадаємо, 29 травня Сирія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії. У зв’язку з цим Грузія розпочала процедури розірвання дипломатичних відносин з Сирією.
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29 05 2018 20:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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