МЗС України засуджує визнання Сирією незалежності Абхазії та Південної Осетії

Міністерство закордонних справ України засуджує рішення Сирії визнати незалежність окупованих Росією територій Грузії – Південної Осетії та Абхазії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Рішуче засуджую визнання сирійським режимом незалежності Абхазії та Південної Осетії. Ми залишаємося вірними підтримці суверенітету та територіальної цілісності Грузії та незмінно стоїмо пліч-о-пліч з нашими грузинськими друзями", – зазначив міністр.

Нагадаємо, 29 травня Сирія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії. У зв’язку з цим Грузія розпочала процедури розірвання дипломатичних відносин з Сирією.