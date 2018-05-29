Грузія розриває дипломатичні відносини з Сирією
29 травня 2018 року, в результаті маніпулювання з боку Росії, сирійський режим прийняв незаконне рішення і в порушення принципів міжнародного права визнав незалежність Абхазії і Цхинвальського регіону (Південна Осетія).
"Даною дією режим Асада підтримав військову агресію Росії проти Грузії і триваючу протягом років етнічну чистку", - заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Давид Дондуа на спеціальному брифінгу, присвяченому визнанню Сирією незалежності окупованих Росією територій Грузії, повідомляє "Грузия Online".
У зв’язку з цим грузинська сторона приступила до процедур розриву дипломатичних відносин з Сирією, наголосив він.
Нагадаємо, сьогодні Сирія визнала незалежність самопроголошених республік Південної Осетії та Абхазії та встановила з цими окупованими територіями Грузії дипломатичні відносини.
Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією після того, як вона здійснила військову агресію проти грузинської держави в серпні 2008 року.
Раніше, президент Польщі Анджей Дуда під час останнього дня Парламентської асамблеї НАТО у Варшаві заявив, що Росія є найбільшою загрозою глобальному світу.
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