МЗС вимагає від Росії припинити збройні провокації
Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті відомства у п'ятницю ввечері.
"Нашу особливу тривогу викликає пошкодження житлового будинку у місті Красногорівка (Донецька область), а також напад російської диверсійної групи в районі цього міста 20 липня", - сказано у заяві.
МЗС розцінює дії держави-агресора та підтримуваних нею бойовиків як свідомий зрив режиму "хлібного перемир’я", яке мало тривати з 24 червня по 31 серпня.
У відомстві наголосили, що лише за три дні 18-20 липня Україна втратила 11 військовослужбовців, поранення отримали 15 військовослужбовців та двоє цивільних.
"Вчергове змушені констатувати, що діями своїх військових у зоні розпочатого Росією міжнародного збройного конфлікту на Донбасі, а також провокаційними і агресивними заявами своїх маріонеткових структур Кремль свідомо підриває процес мирного врегулювання на основі Мінських домовленостей", - йдеться у заяві.
"Вимагаємо від РФ негайно припинити збройні провокації, що збільшують кількість жертв та руйнування інфраструктури регіону, та розпочати добросовісно та повною мірою виконувати власні зобов’язання за Мінськими домовленостями", - додали у відомстві.
МЗС очікує від міжнародного співтовариства, зокрема партнерів, які залучені до процесу мирного врегулювання, чіткої реакції у відповідь на агресивні дії російських гібридних військ на Донбасі та посилення тиску на РФ з метою їхнього негайного припинення.
Нагадаємо, що за минулу добу бойовики незаконних збройних формувань здійснили 29 обстрілів позицій Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, в результаті яких 5 українських військових загинули і 8 - отримали поранення.
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