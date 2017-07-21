В результаті атак бойовиків на Донбасі загинули п'ятеро українських бійців

За минулу добу бойовики незаконних збройних формувань здійснили 29 обстрілів позицій Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, в результаті яких 5 українських військових загинули і 8 - отримали поранення.

"Всього за минулу добу, противник 29 разів відкривав вогонь по наших позиціях. У відповідь сили АТО 16 разів застосовували зброю. На жаль п'ятеро українських військових загинули, вісім отримали поранення. Варто додати, що завдяки вмілим та оперативним діям наших бійців противник не тільки припиняв вогневі провокації, а й зазнав серйозних втрат в живій силі", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

Бойовики активізували обстріл на Донецькому напрямку після 18.00. З 19.00 до майже 23.00, бойовики чотири рази обстрілювали позиції ЗСУ під Авдіївкою з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї. Українські військові вели щільний вогонь, з метою змусити агресора припинити обстріли.

Крім того, бойовики обстрілювали позиції ЗСУ поблизу шахти Бутівка з мінометів і гранатометів, в результаті яких один український військовослужбовець загинув і один отримав поранення.

Близько 22.00 бойовики обстріляли Станицю Луганську на Луганському напрямку і Водяне на Донецькому напрямку.