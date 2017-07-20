CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДев'ятеро українських військових загинули та п'ятеро дістали поранень внаслідок обстрілів бойовиків на ДонбасіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Страшні втрати в зоні АТО: за добу загинули 9 військових, 5 поранені, - штаб
Четверо бійців ЗСУ загинули та двоє були поранені при масованому артобстрілу бойовиками Красногорівки Донецької області
Фото: ukr-online
Українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомила про обстріл Красногорівки з танків.
Один військовий був убитий у Новгородському. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.
20-го липня, близько 5.00 під час обстрілу, ймовірно, з танкових гармат позицій українських військових в районі Красногорівки, під вогонь бойовиків потрапили житлові квартали населеного пункту.
Один з боєприпасів влучив у квартиру в п’ятиповерховому будинку по вулиці Сонячний та спричинив пожежу.
Нагадаємо, що 19 липня в зоні проведення АТО загинули двоє українських військовослужбовців, ще четверо військових зазнали поранень.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 07 2017 13:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles