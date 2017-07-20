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Страшні втрати в зоні АТО: за добу загинули 9 військових, 5 поранені, - штаб

Четверо бійців ЗСУ загинули та двоє були поранені при масованому артобстрілу бойовиками Красногорівки Донецької області
Дев'ятеро українських військових загинули та п'ятеро дістали поранень внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі
Страшні втрати в зоні АТО: за добу загинули 9 військових, 5 поранені, - штаб Фото: ukr-online

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомила про обстріл Красногорівки з танків.

Один військовий був убитий у Новгородському. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

20-го липня, близько 5.00 під час обстрілу, ймовірно, з танкових гармат позицій українських військових в районі Красногорівки, під вогонь бойовиків потрапили житлові квартали населеного пункту.

Один з боєприпасів влучив у квартиру в п’ятиповерховому будинку по вулиці Сонячний та спричинив пожежу. 

Нагадаємо, що 19 липня в зоні проведення АТО загинули двоє українських військовослужбовців, ще четверо військових зазнали поранень.

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20 07 2017 13:37
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