На 92-му році життя помер голлівудський актор Джері Льюїс
У заяві його сім'ї зазначено, що Льюїс помер в оточенні рідних і близьких у себе вдома, повідомляє Variety.
Відомо, що в останні роки життя він боровся з раком, діабетом і фіброзом легень. Актор переніс низку операцій, в тому числі операцію на серці та операцію з лікування раку передміхурової залози.
Джеррі Льюїс - американський комік, режисер і письменник. Актор народився в 1926 році і почав виступати на сцені з п'яти років. Льюїс насамперед відомий своїми гумористичними номерами, з якими він виступав на радіо і телебаченні.
ироку популярність Льюїсу принесла спільна робота зі співаком Діном Мартіном. Актор також відомий за ролями у фільмах "Цей божевільний, божевільний, божевільний, божевільний світ", "Чокнутий професор", "Арізонська мрія". Крім цього, Льюїс зняв низку кінокомедій. У 2006 році він був удостоєний премії "Еммі", а в 2009 році отримав "Оскар".
Нагадаємо, що відомий польський письменник Януш Гловацький помер на 80-му році життя.
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