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На акції в Одесі сталися сутички з поліцією

Протест був пов'язаний з побоюваннями будівництва в парку
В Одесі на акції проти забудови зеленої зони відбулися зіткнення з поліцією, під час яких затримали кількох відомих активістів, зокрема лідера одеського "Автомайдану" Віталія Устименка, лідера організації "Вуличний фронт" Дем'яна Ганула.
На акції в Одесі сталися сутички з поліцією Фото: 048.ua

Протест пов'язаний з тим, що в проекті показаний фундамент, на який можна поставити двоповерховий будинок, йдеться у Facebook "Автомайдану". Пізніше там же виклали відео, на якому видно, що Устименко вийшов з відділення поліції на вулицю.

Намагалися затримати Сергія Варламова, одного з лідерів "Національного корпусу" в Одесі, але "після того, як поліцію оточили хлопці з "Національного корпусу", Сергія Варламова негайно відпустили", інформує видання "048".

Акція "Не дамо вкрасти парк!" проходила на території одеського парку 411-ї батареї. Активісти прийшли зносити паркан, який встановили навколо майбутнього "тренувального майданчика для собак".

Додамо, в одному з судів Одеси в п'ятницю при розгляді земельних питань виник конфлікт між представниками двох сторін, який переріс в масову бійку. У поліції розповіли, що анкетні дані усіх доправлених до відділення встановлені, і більшість із них - жителі інших регіонів України.

 

 

 
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25 12 2018 15:24
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