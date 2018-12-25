На акції в Одесі сталися сутички з поліцією

В Одесі на акції проти забудови зеленої зони відбулися зіткнення з поліцією, під час яких затримали кількох відомих активістів, зокрема лідера одеського "Автомайдану" Віталія Устименка, лідера організації "Вуличний фронт" Дем'яна Ганула.

Протест пов'язаний з тим, що в проекті показаний фундамент, на який можна поставити двоповерховий будинок, йдеться у Facebook "Автомайдану". Пізніше там же виклали відео, на якому видно, що Устименко вийшов з відділення поліції на вулицю.

Намагалися затримати Сергія Варламова, одного з лідерів "Національного корпусу" в Одесі, але "після того, як поліцію оточили хлопці з "Національного корпусу", Сергія Варламова негайно відпустили", інформує видання "048".

Акція "Не дамо вкрасти парк!" проходила на території одеського парку 411-ї батареї. Активісти прийшли зносити паркан, який встановили навколо майбутнього "тренувального майданчика для собак".

Додамо, в одному з судів Одеси в п'ятницю при розгляді земельних питань виник конфлікт між представниками двох сторін, який переріс в масову бійку. У поліції розповіли, що анкетні дані усіх доправлених до відділення встановлені, і більшість із них - жителі інших регіонів України.