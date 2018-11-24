На арці дружби народів у Києві з'явилася "тріщина"
Проект реалізували кілька громадських організацій. За словами активістки Олександри Матвійчук, усі дозволи на цю акцію вони отримали, а тріщину намалювали саме в День пам'яті жертв Голодомору, що дуже символічно.
"У зв'язку з триваючою війною на сході України, окупацією Криму, незаконним утримуванням українських громадян з політичних мотивів Росією, ми виступаємо з цією заявою, підписуючи її "тріщиною дружби" на символічній пам'ятці – "Арці дружби народів", – зазначила Матвійчук.
"Ми жодним чином не ставимо під сумнів культурну та історичну цінність пам'ятки "Арка дружби народів" і відкидаємо будь-які можливі спекуляції з цього приводу", – додала активістка.
Арка дружби народів – пам'ятка Києва, розташована у Хрещатому парку на правому високому березі Дніпра. Відкрита в 1982 році після чотирирічного будівництва і присвячена 60-річному ювілею утворення СРСР. Складається з трьох елементів: арки з титанових листів у вигляді величезної веселки, бронзової скульптури двох робітників і скульптури з граніту зі сценою з Переяславської ради.
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