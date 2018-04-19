На Буковині сім'ї скасували субсидії, оскільки ті купили гаджети

Отримувачі субсидій несуть повну відповідальність за подання недостовірних даних і зобов’язані повернути надміру перераховану суму житлової субсидії з місяця, в якому було виявлено порушення

На Буковині у сім'ї після перевірки органами соцзахисту забрали субсидію, оскільки ті купили гаджети "Apple".

У Заставнівському районі особа отримувала субсидії у сумі 21 тисяча гривень, але при цьому мала змогу придбати продукцію компанії "Apple" на суму 52 тисячі гривень, повідомляє Буковинська правда з посиланням на начальника обласного департаменту соціального захисту населення Віталія Савкіна.

"За результатами цієї перевірки, в першому кварталі 2018 року від Міністерства фінансів України отримано рекомендації на припинення отримання субсидій для 179 тисяч осіб, із них за результатами перевірки підтверджено та призупинено переплат по 185 особах на суму 339 тисяч гривень. Не була винятком і наша область. Наприклад, у Заставнівському районі особа отримувала субсидії у сумі 21 тисяча гривень, але при цьому мала змогу придбати продукцію компанії "Apple" на суму 52 тисячі гривень. У Чернівцях одним із членів сім’ї, які теж отримували майже 21 тисячу гривень субсидій, було придбано запальничок на 100 тисяч гривень", - розповів Віталій Савкін.

У департаменті соцзахситу зазначають, що отримувачі субсидій несуть повну відповідальність за подання недостовірних даних і зобов’язані повернути надміру перераховану суму житлової субсидії з місяця, в якому було виявлено порушення.

Нагадаємо, що в лютому 2018 року середній розмір субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг зменшився на 36% у порівнянні з лютим минулого року.