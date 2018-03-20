В Україні знизили витрати на субсидії

За січень-лютий було призначено в 3,3 рази менше субсидій, ніж за аналогічний період минулого року

У лютому 2018 року середній розмір субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг зменшився на 36% у порівнянні з лютим минулого року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

Так, середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство становив 1005,2 грн.

У січні-лютому 2018 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг звернулося 396,2 тис. домогосподарств, що у 2,2 рази менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

При цьому, на домогосподарства у міських поселеннях припало 52,7% таких звернень, у сільській місцевості – 47,3%.

За два місяці було призначено субсидії 322,4 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях - 217,1 тис., у сільській місцевості - 105,3 тис. Це у 3,3 рази менше у порівнянні з відповідним періодом 2017 року.

Нагадаємо, з 1 травня 2017 набула чинності оновлена програма житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У квітні Україна зобов'язалася перед Міжнародним валютним фондом до кінця серпня 2017 року монетизувати житлові субсидії і пільги для того, щоб приватні газові трейдери могли конкурувати з Нафтогазом України в поставках газу населенню.

В кінці вересня Кабмін змінив порядок розрахунку "опалювальної" субсидії.

Згодом, 22 січня 2018 року, в Україні стартувала монетизація субсидій.

Нещодавно в Україні створили єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій, який повинно ввести Міністерство соціальної політики.

Нагадаємо, Павло Розенко порахував, що в списках на монетизацію субсидій перебуває 1,7 млн українських сімей.