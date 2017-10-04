На Черкащині невідомі з гранатомета стріляли по нічному клубу Тубус від зброї знайшли на території дитячого майданчику в центрі міста

У місті Сміла на Черкащині невідомий з гранатомета стріляв по приміщенню одного з нічних клубів.

Фото: smila-ua.com

"Ракета, яку випустили з гранатомета, пробила отвір в приміщенні клубу, але не вибухнула", - повідомляє ВBC Україна. Подія трапилася близько 3 години ночі 9 квітня. Постраждалих немає. Тубус від зброї знайшли на території дитячого майданчику в центрі міста.

Фото: smila-ua.com Розслідують кримінальне провадження за ч. 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Нагадаємо, що вночі 29 березня невідомі з гранатомета обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, яке розташоване на вулиці Дубнівській, 22б.

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