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На Черкащині невідомі з гранатомета стріляли по нічному клубу

Тубус від зброї знайшли на території дитячого майданчику в центрі міста
У місті Сміла на Черкащині невідомий з гранатомета стріляв по приміщенню одного з нічних клубів.
На Черкащині невідомі з гранатомета стріляли по нічному клубу Фото: smila-ua.com

"Ракета, яку випустили з гранатомета, пробила отвір в приміщенні клубу, але не вибухнула", - повідомляє ВBC Україна.

Подія трапилася близько 3 години ночі 9 квітня. Постраждалих немає.

Тубус від зброї знайшли на території дитячого майданчику в центрі міста.


Фото: smila-ua.com

Розслідують кримінальне провадження за ч. 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Нагадаємо, що вночі 29 березня невідомі з гранатомета обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, яке розташоване на вулиці Дубнівській, 22б.

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10 04 2017 15:38
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