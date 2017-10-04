CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Сміла на Черкащині невідомий з гранатомета стріляв по приміщенню одного з нічних клубів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Черкащині невідомі з гранатомета стріляли по нічному клубу
Тубус від зброї знайшли на території дитячого майданчику в центрі міста
Фото: smila-ua.com
"Ракета, яку випустили з гранатомета, пробила отвір в приміщенні клубу, але не вибухнула", - повідомляє ВBC Україна.
Подія трапилася близько 3 години ночі 9 квітня. Постраждалих немає.
Тубус від зброї знайшли на території дитячого майданчику в центрі міста.
Фото: smila-ua.com
Розслідують кримінальне провадження за ч. 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Нагадаємо, що вночі 29 березня невідомі з гранатомета обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, яке розташоване на вулиці Дубнівській, 22б.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 04 2017 15:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків