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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Луцьку невідомі обстріляли генконсульство Польщі

Припускають, що стріляли з гранатомета або якогось іншого "серйозного озброєння"
Вночі 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, яке розташоване на вулиці Дубнівській, 22б.
У Луцьку невідомі обстріляли генконсульство Польщі Консульство. Фото: volyn24.com

Напад стався близько 00:30. Консул розповів поліції, що охоронці приміщення почули вибух. На щастя, постраждалих немає, повідомляє "Волинь 24".

У даху приміщення консульства - діра, вікно під цим місцем розбите. Судячи з величини отвору в даху, припускають, що стріляли з гранатомета або якогось іншого "серйозного озброєння".

На місце прибули правоохоронці, в тому числі і начальник ГУНП області Петро Шпига. Територія консульства оточена патрульними. У приміщенні працюють представники СБУ і слідчо-оперативна група поліції.


Фото: volyn24.com

Відзначається, що приміщення, куди цілилися зловмисники - службове, і на момент вистрілу там нікого не було. Сім'я консула живе в іншому крилі будівлі. Приміщення охорони - поверхом нижче.

"Стріляли неприцільно або невміло. Може бути, що з метою якогось попередження або провокації", - сказав представник правоохоронних органів в неофіційному коментарі.


Фото: volyn24.com

Окрім того, схожу інформацію розповів оператор на автозаправці, що поряд з консульством. "Десь близько 00:12 я почув сильний вибух. Хлопок такий, ніби лопнуло колесо в фурі. Але сильніший. І тут же я побачив білу вспишку у вікні консульства. Як блискавка, але довше".

Нагадаємо, що в ніч на середу, 3 лютого, невідомі розмалювали провокативними гаслами паркан Генерального консульства Республіки Польща у Львові.

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