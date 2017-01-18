На честь Трампа назвали новий вид молі Голову комахи покривають золотисті волоски, що нагадало вченому зачіску Трампа

Канадський вчений Вазрік Назарі відкрив у Каліфорнії новий вид молі і назвав її Neopalpa donaldtrumpi - на честь обраного президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Назарі пояснив, що голову комахи покривають золотисті волоски, що дуже нагадало йому зачіску Трампа, повідомляє ВВС-Україна. "Називаючи цей вид на честь 45-го президента США, я сподіваюся привернути увагу громадськості до різноманітної маловивченої мікрофауни Північної Америки", - зазначив учений. Комаха з розмахом крил близько сантиметра живе на півдні Каліфорнії і в мексиканському штаті Нижня Каліфорнія. Це перша комаха, названа на честь обраного президента Сполучених Штатів. Нагадаємо, що понад 50 конгресменів від Демократичної партії збираються бойкотувати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.

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