НОВИНИКанадський вчений Вазрік Назарі відкрив у Каліфорнії новий вид молі і назвав її Neopalpa donaldtrumpi - на честь обраного президента США Дональда Трампа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На честь Трампа назвали новий вид молі
Голову комахи покривають золотисті волоски, що нагадало вченому зачіску Трампа
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Назарі пояснив, що голову комахи покривають золотисті волоски, що дуже нагадало йому зачіску Трампа, повідомляє ВВС-Україна.
"Називаючи цей вид на честь 45-го президента США, я сподіваюся привернути увагу громадськості до різноманітної маловивченої мікрофауни Північної Америки", - зазначив учений.
Комаха з розмахом крил близько сантиметра живе на півдні Каліфорнії і в мексиканському штаті Нижня Каліфорнія.
Це перша комаха, названа на честь обраного президента Сполучених Штатів.
Нагадаємо, що понад 50 конгресменів від Демократичної партії збираються бойкотувати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.
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