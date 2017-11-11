На Дніпропетровщині обстріляли авто з поліцейськими
В результаті інциденту один правоохоронець отримав незначні травми, повідомили в прес-службі Нацполіції області.
"Вчора ввечері в місті Жовті Води двоє поліцейських, 1979 і 1980 народження, сідали в особистий автомобіль ВАЗ і почули хлопок. У машині відразу виникло загоряння, яке правоохоронці самостійно ліквідували. Один з поліцейських отримав тілесні ушкодження у вигляді різаної рани ноги. Транспортний засіб згорів наполовину", – йдеться в повідомленні.
У поліції додали, що попередньою причиною вибуху став постріл з РПГ-18. З місця події вилучено залишки реактивної гранати.
За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Поліція встановлює особи та місцезнаходження зловмисників.
Нагадаємо, четверо поліцейських у складі слідчо-оперативної групи отримали численні осколкові поранення від вибуху гранати, патрульний поліцейський отримав дотичне поранення руки.
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