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На Дніпропетровщині обстріляли авто з поліцейськими

Один правоохоронець отримав незначні травми
У Дніпропетровській області в місті Жовті Води з гранатомета розстріляли автомобіль поліцейських.
На Дніпропетровщині обстріляли авто з поліцейськими Фото: dp.npu.gov.ua

В результаті інциденту один правоохоронець отримав незначні травми, повідомили в прес-службі Нацполіції області.

"Вчора ввечері в місті Жовті Води двоє поліцейських, 1979 і 1980 народження, сідали в особистий автомобіль ВАЗ і почули хлопок. У машині відразу виникло загоряння, яке правоохоронці самостійно ліквідували. Один з поліцейських отримав тілесні ушкодження у вигляді різаної рани ноги. Транспортний засіб згорів наполовину", – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що попередньою причиною вибуху став постріл з РПГ-18. З місця події вилучено залишки реактивної гранати.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Поліція встановлює особи та місцезнаходження зловмисників.

Нагадаємо, четверо поліцейських у складі слідчо-оперативної групи отримали численні осколкові поранення від вибуху гранати, патрульний поліцейський отримав дотичне поранення руки.

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11 11 2017 13:12
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