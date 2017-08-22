На Дніпропетровщині двох диверсантів "ЛНР" засудили до 6 років в'язниці
У червні 2014 року співробітники СБУ затримали зловмисників під час підготовки до терористичних актів, повідомляє прес-служба СБУ.
Правоохоронці встановили, що один з диверсантів знаходився в "Луганському народному ополченні", ватажком якого був терорист Мозговий.
Від нього бойовик отримав завдання приїхати в Дніпропетровську область, знайти спільників і здійснити ряд терактів для залякування місцевого населення і дестабілізації ситуації.
"Оперативники спецслужби "взяли" двох зловмисників під час підготовки до підриву у Дніпрі залізничної колії, якою мав проїхати потяг з військовою технікою", - відзначили в СБУ.
Нагадаємо, раніше в СБУ заявили про активізацію російських спецслужб на території України.
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