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На Дніпропетровщині двох диверсантів "ЛНР" засудили до 6 років в'язниці

Один з диверсантів знаходився в "Луганському народному ополченні", ватажком якого був терорист Мозговий
Апеляційний суд Дніпропетровської області засудив до шести років позбавлення волі двох чоловіків, які за завданням кураторів так званої "ЛНР" планували теракти в області.
На Дніпропетровщині двох диверсантів "ЛНР" засудили до 6 років в Фото: google.com

У червні 2014 року співробітники СБУ затримали зловмисників під час підготовки до терористичних актів, повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що один з диверсантів знаходився в "Луганському народному ополченні", ватажком якого був терорист Мозговий.

Від нього бойовик отримав завдання приїхати в Дніпропетровську область, знайти спільників і здійснити ряд терактів для залякування місцевого населення і дестабілізації ситуації.

"Оперативники спецслужби "взяли" двох зловмисників під час підготовки до підриву у Дніпрі залізничної колії, якою мав проїхати потяг з військовою технікою", - відзначили в СБУ.

Нагадаємо, раніше в СБУ заявили про активізацію російських спецслужб на території України.

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22 08 2017 07:52
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