На Дніпропетровщині шахраї продали фальшиві талони на ПММ на 1,5 млн
Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури в середу, 8 листопада.
Так, 25-річний молодий чоловік з початку 2017 року разом з 27-річним приятелем виготовляли макети і реалізовували споживачам фальсифіковані паливні картки, за які в подальшому неможливо придбати паливно-мастильні матеріали (ПММ) на АЗС.
До правоохоронних органів звернувся один з потерпілих, який повідомив, що придбав зазначені пластикові картки, сплативши понад 428 тис. гривень.
Зловмисників затримали під час продажу карток і отримання за них мільйона гривень. Відкрите кримінальне провадження за статтею "шахрайство у великих розмірах", вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Раніше правоохоронці затримали організатора масштабної шахрайської схеми, у рамках якої зловмисники дзвонили постраждалим і говорили, що їхній родич знаходиться в поліції.
Нагадаємо, що у Слов'янську "телефонний" шахрай видурив у дитини 130 тис. гривень.
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