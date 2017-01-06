На Дніпропетровщині затримали підполковника поліції, який вимагав гроші у бізнесмена, - ВІДЕО
Підполковник поліції систематично вимагав з місцевого бізнесмена гроші за можливість безперешкодно займатися вантажними перевезеннями. У випадку відмови, зловмисник під надуманими приводами блокував виїзд автотранспорту підприємця з бази.
"Оперативники спецслужби задокументували, що кожного дня підприємець був змушений сплачувати "данину" залежно від кількості вантажівок, які перевозили будматеріали територією району", - повідомила прес-служба СБУ.
Начальника райвідділу поліції затримали у службовому кабінеті під час отримання чергового хабара у розмірі три тисячі гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, командира роти однієї з частин Нацгвардії в Івано-Франківській області затримали за систематичне хабарництво.
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