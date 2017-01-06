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На Дніпропетровщині затримали підполковника поліції, який вимагав гроші у бізнесмена, - ВІДЕО

Кожного дня підприємець був змушений сплачувати "данину"
Начальника одного з райвідділів поліції Дніпропетровщини затримали за вимагання хабарів від бізнесмена.
На Дніпропетровщині затримали підполковника поліції, який вимагав гроші у бізнесмена, - ВІДЕО Фото:ssu.gov.ua

Підполковник поліції систематично вимагав з місцевого бізнесмена гроші за можливість безперешкодно займатися вантажними перевезеннями. У випадку відмови, зловмисник під надуманими приводами блокував виїзд автотранспорту підприємця з бази.

"Оперативники спецслужби задокументували, що кожного дня підприємець був змушений сплачувати "данину" залежно від кількості вантажівок, які перевозили будматеріали територією району", - повідомила прес-служба СБУ.

Начальника райвідділу поліції затримали у службовому кабінеті під час отримання чергового хабара у розмірі три тисячі гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, командира роти однієї з частин Нацгвардії в Івано-Франківській області затримали за систематичне хабарництво.

 
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01 06 2017 20:18
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