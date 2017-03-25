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На Донбас прибула гуманітарна допомога від Червоного хреста

На непідконтрольну територію в'їхали сім вантажівок МКЧХ
Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МЧКХ) направив на непідконтрольну Україні територію Донецької області сім вантажівок з гуманітарною допомогою.
На Донбас прибула гуманітарна допомога від Червоного хреста Фото: dt.ua

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд на неконтрольовану територію проїхали сім вантажних автомобілів Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - йдеться в повідомленні на сайті Держприкордонслужби.

Відзначається, що вантажівки МКЧХ перевозили для жителів Донецької області продукти харчування та медикаменти загальною вагою 123 тонни.

Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста наразі веде перемовини зі сторонами конфлікту на Донбасі щодо розширення своєї місії на цих територіях.

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25 03 2017 13:49
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